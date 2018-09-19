موغريني تعلن دعمها لعقد قمة في مصر بشأن الهجرة

أعلنت فيديريكا موغيريني الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، دعمها لمقترح "توسك" بشأن عقد قمة أوروبية عربية في مصر بشأن الهجرة.

أمستردام — سبوتنيك. وأوضحت موغيريني أن القمة قد تنعقد في فبراير/شباط المقبل.

© Sputnik . Artem Jetinov موغيريني تبحث مع دي مستورا الوضع في إدلب

وقالت موغريني في تصريحات للصحفيين قبيل انعقاد اجتماع غير رسمي لرؤساء الدول الأعضاء في ساليزبورغ: "أساند اقتراح توسك رئيس المجلس الأوروبي، لعقد قمة في مصر بشأن الهجرة".

وأضافت "سنناقش الأمر، وسأطلع الجميع ما حققناه حتى الآن مع أفريقيا للحد من الهجرة".

وأتمت موغريني "أعتقد أنه من المحتمل أن نجد لمشكلة الهجرة حلا بمزيد من المسؤولية والتعاون".