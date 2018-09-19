الكويت وتونس تتفقان على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

أكدت الكويت وتونس، في ختام اجتماع اللجنة الفنية المشتركة، في تونس اليوم الأربعاء، حرصهما على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

© AFP 2018 / FETHI BELAID انهيار حزب الحراك الذي يقوده الرئيس السابق المرزقي في تونس

القاهرة — سبوتنيك . ودعا الجانبان، في بيان، إلى تعيين ضباط اتصال بوزارتي التجارة في البلدين، لمتابعة تنفيذ التوصيات، والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية التجارية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

واتفق الجانبان على تطوير العلاقات التجارية، وبحثا مذكرات تفاهم في مجالات التأمين وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، فضلا عن الطيران المدني والتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية.

وكانت الجنة الفنیة التجاریة المشتركة بين الكويت وتونس، قد ناقشت، أمس، سبل تطویر التبادل التجاري، وتعزیز العلاقات الاقتصادیة بین البلدین، وضمان انسیابیة تنقل السلع بین السوقین.

وقال رئیس الوفد الكویتي وكیل وزارة التجارة والصناعة، خالد الفاضل "إن استئناف اجتماعات اللجنة الفنیة التجاریة الكویتیة التونسیة بعد انقطاعھا، منذ ست سنوات، یعكس الرغبة الصادقة لبناء تعاون قوي بین بلدینا".

ودعا الفاضل إلى تطویر العلاقات التجاریة بین الكویت وتونس، وزیادة حجم التبادل التجاري بینھما، والسعي إلى إزالة كافة المعوقات التي قد تعترض ذلك.

من جانبه دعا وكیل وزارة التجارة التونسي هشام بن أحمد، الى زیادة حجم التبادل التجاري الحالي بین الكویت وتونس بما یعكس حجم العلاقات بین البلدین.

وقال بن أحمد، "ثمة العدید من الاستثمارات الكویتیة في تونس نرغب في تعزیزھا وجلب المزید من المستثمرین الكویتیین".

وبحث وفدا البلدین، على مدى یومین، تعزیز التعاون في المجال التجاري بتطویر المبادلات التجاریة، خاصة من خلال تشجیع اقامة المعارض التجاریة والدولیة المتخصصة بشكل دوري بین البلدین، وتبادل المعلومات والتشریعات والبیانات الاحصائیة المتعلقة بالسوقین الكویتي والتونسي.