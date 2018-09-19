الجيش اليمني يحكم قبضته على خطوط إمداد "أنصار الله" من صعدة

أحرز الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، تقدما ميدانيا في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" أن قواته "حررت وادي وفج وعددا من القرى المجاورة لها في مدينة حرض عقب معارك ضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي فرت من مواقعها".

وأوضح الجيش اليمني أن "قوات الجيش عززت خلال المعارك سيطرتها على خطوط إمداد المليشيا القادمة من محافظة صعدة إلى شرق مدينة حرض".

وأكد الجيش اليمني "تكبد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة خلال المعارك، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها".

وأشار إلى "أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات استهدفت بها تعزيزات للميليشيا في مديرية مستبأ كانت في طريقها إلى مواقع تمركزها، أسفرت عن تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وإصابة من كان على متنها".