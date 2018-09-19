إحباط تهريب بطاريات صواريخ حرارية وطائرات مسيرة إلى "أنصار الله"

نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد كتيبة الحزام الأمني غرب الجوف الرائد ناجي عوام المحبوبي: "الأجهزة الأمنية بالمحافظة ضبطت أكثر من 30 كرتونا من البطاريات الخاصة بتشغيل وإطلاق الصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة".
وأوضح المحبوبي "أن البطاريات المضبوطة تستخدمها ميليشيا الحوثي في زيادة مدى الصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة أكثر من مداها الطبيعي".
ويشن مسلحو جماعة "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.
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