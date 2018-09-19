نصر الله يرحب بالاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب

القاهرة — سبوتنيك. وقال نصر الله في كلمة له من بيروت، "نرحب باتفاق إدلب كخطوة على طريق الحل السياسي في سوريا… ولكنه مرهون بالتنفيذ الدقيق"، مضيفا أن "قوات حزب الله باقية في سوريا حتى إشعار آخر".
وشدد نصر الله على أن العديد من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ليس له علاقة بنقل أسلحة إلى حزب الله، موضحاً أنها "مرتبطة بفشل المشروع الأمريكي السعودي الإسرائيلي".
وأكد على أن "إسرائيل تعمل على منع سوريا من امتلاك قدرات صاروخية تحقق توازن ردع"، مطالباً محور المقاومة "بدرس هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وإيجاد حل لها".
ولفت إلى أنّ "الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لم تعد تحتمل ويجب وضع حد لها".
هذا وأعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان عقب قمة في سوتشي في 17 أيلول/ سبتمبر، عن اتفاق بين البلدين لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب (شمالي سوريا) بعمق 15 كم بحلول 15 تشرين الأول/ أكتوبر.
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