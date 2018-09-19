السفير السعودي في واشنطن يطلق تحذيرا حول القرن الأفريقي

أكد السفير السعودي في الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة ستواصل جهودها للحفاظ على أمن مضيق باب المندب ومنطقة القرن الأفريقي من إيران والقرصنة.

دبي— سبوتنيك. وكتب خالد بن سلمان في تغريدات عبر موقع "تويتر" أن "أمن البحر الأحمر وبالأخص مضيق باب المندب والقرن الأفريقي هو من أمن المملكة والمنطقة والعالم أجمع؛ حيث يمر ما يقارب من 15 بالمئة من حجم التجارة الدولية".

إن أمن البحر الأحمر وبالأخص مضيق باب المندب والقرن الأفريقي هو من أمن المملكة والمنطقة والعالم أجمع؛ حيث يمر ما يقارب من ١٥٪ من حجم التجارة الدولية. وسوف تستمر المملكة في السعي لحفظ الأمن في هذه المنطقة من الأخطار الخارجية بما فيها المليشيات المدعومة من ايران وكذلك القرصنة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 19, 2018

وأضاف أن المملكة ستستمر "في السعي لحفظ الأمن في هذه المنطقة من الأخطار الخارجية بما فيها الميليشيات المدعومة من إيران وكذلك القرصنة".

وجاءت تصريحات السفير السعودي تعليقاً على اتفاق المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا الذي تم التوقيع عليه في جدة الاثنين الماضي برعاية العاهل السعودي.

وفي هذا السياق، كتب خالد بن سلمان "بينما تشرع بعض الدول في زرع الخلافات والانقسامات الطائفية، تسعى المملكة إلى حل الخلافات وحفظ الأمن وترسيخ الرخاء الاقتصادي".