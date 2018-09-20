حكومة الإنقاذ الوطني تتهم التحالف بمنع رحلات الجسر الطبي

اتهمت وزارة النقل في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، التحالف العربي بمنع وصول الطائرات المخصصة للحالات المرضية إلى مطار صنعاء الدولي حسب الاتفاق الموقع السبت، مع الأمم المتحدة.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قالت وزارة النقل في بيان: "تابعنا باهتمام بالغ تسيير جسر جوي عبر مطار صنعاء الدولي للحالات المرضية بواقع رحلتين في الشهر والذي تبنته الأمم المتحدة وتم التوقيع على اتفاقية بذلك".

© AP Photo / ABD RAOUF تصريح صادم لقائد قوات السودان... بماذا وصف الحرب في اليمن

وأضافت "منعت دول العدوان وصول الطائرات إلى مطار صنعاء الدولي في تعنت واضح وتحدٍ لاتفاقيات الأمم المتحدة وبهدف قتل المزيد من المرضى".

وأشارت إلى "أن قرار منع الطائرات من قبل دول تحالف العدوان تسبب بخيبة أمل وتفاقم الوضع الصحي والنفسي للمرضى".

ولفتت إلى أن "اللجنة الطبية العليا سجلت وفاة ثلاث حالات مرضية كان من المفترض سفرها على تلك الرحلات للعلاج في الخارج".

وحذرت من "أن بقية الحالات ينتظرها نفس المصير في حال عدم تمكنها من السفر للعلاج في الخارج وبشكل عاجل".

وأكدت "أن الرحلات تم التنسيق لها من قبل الأمم المتحدة بالرغم من أنها لا تلبي أدنى الاحتياجات الإنسانية الضرورية للمرضى الذين هم بحاجة ماسة للسفر والبالغ عددهم أكثر من 200 ألف حالة مرضية حسب إحصائيات وزارة الصحة".

وطالبت وزارة النقل بصنعاء، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية "الوقوف ضد الصلف والتعنت الذي تمارسه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية".

وشددت على "ضرورة إصدار قرار دولي يُلزم التحالف بفتح مطار صنعاء الدولي أمام كافة الرحلات ولكافة شرائح المجتمع".

ويعاني اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري تقوده منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.