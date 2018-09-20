مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة- الصحة الفلسطينية

رام الله — سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها "استشهاد مؤمن إبراهيم أبو عيادة 15 عام برصاص الاحتلال الإسرائيلي".

© AFP 2018 / Abbas Momani إصابة شاب فلسطيني بجراح حرجة برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

هذا وفي وقت سابق، قال مصدر محلي لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "الجيش الإسرائيلي أطلق وابل من الرصاص الحي صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين الذين كانوا بالقرب من السياج الفاصل شرق مدينة رفح".

وأضاف المصدر بأن "شاب أصيب برصاص حي في الرأس، نقل على إثر ذلك إلى مستشفى [أبو يوسف النجار] في مدينة رفح لتلقي العلاج".

وفي وقت سابق من مساء يوم أمس الأربعاء، أصيب خمسة شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث فتح قوات الجيش الإسرائيلي نيرانه صوبهم بذريعة اقترابهم من السياج الأمني الفاصل.

وقد شهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية حالة من التوتر، حيث استشهد أربعة مواطنين، اثنين بقصف من طائرة استطلاع بخانيونس، وآخرين بالرصاص.

يذكر أن مسيرات العودة بدأت فعالياتها يوم الثلاثين من آذار المنصرم بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض.

ومنذ انطلاق المسيرات وحتى الآن بلغ عدد القتلى الفلسطينيين قرابة 200 شخص بالإضافة إلى نحو 20 ألف مصاب برصاص الجيش الإسرائيلي. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية يستخدم الجيش الإسرائيلي في قمعه المتظاهرين الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.