قوات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة تدفع بتعزيزات جديدة إلى مدينة الحديدة

دفعت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، والقوات اليمنية المشتركة تعزيزات كبيرة نحو مدينة الحديدة غرب اليمن.

© REUTERS / Naif Rahma إحباط تهريب بطاريات صواريخ حرارية وطائرات مسيرة إلى "أنصار الله"

القاهرة — سبوتنيك . وحسب مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" فإن من بين التعزيزات التي دفعت بها قوات التحالف وألوية العمالقة نحو مدينة الحديدة دبابات وعربات وآليات ومئات المقاتلين.

وتأتي التعزيزات عقب يومين من إعلان وزارة الدفاع اليمنية إرسال تعزيزات كبيرة إلى منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة بمعية آليات وأسلحة أخرى مختلفة تمهيداَ لاقتحام المدينة.

وكانت قوات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة أعلنتا الاثنين، انطلاق عملية تحرير مدينة الحديدة من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

#وأسفر النزاع في اليمن، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.