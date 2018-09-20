عمران خان يتحدث عن الملك سلمان ويصفه بهذه بكلمات

تحدث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، عن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وأبدى عمران خان إعجابه بالملك سلمان، ووصفه بـ"الزعيم السياسي المحنك والناجح في دعم القضايا الإسلامية في المحافل"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

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وقال عمران خان في حواره لصحيفة، إن المملكة تحظى بمحبة وعلاقة خاصة في قلوب الشعب الباكستاني، إن السبب في ذلك هو "احتضان المملكة لمكة والمدينة، ولكل مسلم مشاعر استثنائية تجاه المملكة".

وأشار خان إلى وقوف الحكومة السعودية بجانب بلاده في الأزمات التى مرت بها "عندما كانت بلادنا تعاني من الكوارث الطبيعية كانت المملكة متصدرة تقديم المساعدات الجبارة والكبيرة فهناك حب استثنائي للسعودية".

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن كل باكستاني يتمنى أن تظل المملكة آمنة ومزدهرة، وقال: "كلنا ندعو للمملكة العربية السعودية".