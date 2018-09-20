ماذا لو تعرضت الأماكن المقدسة في السعودية لاعتداءات خارجية... رئيس الوزراء الباكستاني يرد

يزور رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، عمران خان، المملكة العربية السعودية، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ فوزه بالانتخابات.

وسألت صحيفة عكاظ السعودية، رئيس الوزراء الباكستاني، حول الاعتداء على الحرم المكي الشريف:، "كيف سيكون رد حكومتكم إذا تعرضت المملكة التي تحتضن الحرمين لأي اعتداءات؟.

وأجاب رئيس الوزراء الباكستاني بأن "هذا الموقف عبرت عنه جميع الحكومات المتعاقبة في باكستان، وهو أننا لن نسمح لأحد أن يعتدي على المملكة العربية السعودية وسنقف مع المملكة، ولكنني أستطيع أن أقول شيئا وهو أنه يمكن حل جميع الصراعات عن طريق الحوار السياسي".

يقوم عمران خان بزيارته إلى المملكة تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبرفقة وزير الخارجية شاه محمود قريشي ووزير المالية أسد عمر ومستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة عبد الرزاق داود، وفقا لصحيفة "داون" الباكستانية.