نصر الله: إذا ما فرضت إسرائيل حربا على لبنان ستواجه ما لم تتوقعه

قال حسن نصر الله، أمين عام "حزب الله"، اليوم الخميس 20 سبتمبر/أيلول، إن الجيش الإسرائيلي الذي كان يهدد باجتياح بيروت لم يعد موجودا.

وتابع في خطاب بمناسبة عاشوراء بثته قناة المنار اللبنانية: "إذا ما فرضت إسرائيل حربا على لبنان ستواجه ما لم تتوقعه".

© AFP 2018 / نصر الله يرحب بالاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب

ومضى نصر الله : "الإسرائيليون يعرفون أن التكنولوجيا وحدها لا تستطيع أن تحسم معركة والعنصر البشري بات مهما جدا، وإسرائيل إذا قررت فرض حرب على لبنان ستواجه ما لم تتوقعه".

واستطرد: "نقاط ضعف العدو الصهيوني أصبحت كثيرة، وهو يعلم أن لدينا نقاط قوة كثيرة نمتلكها".

وقال إن الإسرائيليين يعرفون أن محور المقاومة أصبح أقوى وأن دولا وشعوب جديدة أصبحت في دائرة المواجهة مع "العدو الصهيوني".

وأضاف:

"الإسرائيليون غاضبون لأن مشروعهم في المنطقة سقط، بعد أن علقوا آمالا كبيرة على ما يجري في سوريا والعراق، لكن آمالهم ذهبت أدراج الرياح".

وأشار أمين عام حزب الله إلى أنه "مهما فعلت إسرائيل لقطع الطريق عبر سوريا فإن المقاومة باتت تمتلك صواريخ دقيقة".

واختتم: "مهما فعلت في قطع الطريق انتهى الأمر والمقاومة باتت تمتلك من الصواريخ الدقيقة وغيرها التي اذا ما فرضت إسرائيل حرباً على لبنان ستواجه مصيراً وواقعاً لم تتوقعه في يوم من الأيام".