بعد إسبانيا... دولة أوروبية تغير رأيها وتبيع أسلحتها إلى السعودية

أعلنت ألمانيا أنها ستعاود تزويد السعودية بالأسلحة، بعد توقّفها عن بيع السلاح للدول المشاركة في حرب اليمن.

وكتب وزير الاقتصاد، بيتر ألتماير، في رسالة للمشرعين، أمس الأربعاء، أن "الحكومة وقَعت على إرسال شحنة من أنظمة المدفعية للسعودية"، ويمكن للأنظمة التي يتم تثبيتها على المركبات أن ترصد نيران العدو مما يسمح بضربات مضادة دقيقة"، ذولك بحسب وكالة "رويترز".

© Photo / Military-Maritime Fleet of the Russian Federation ألمانيا تسلم السعودية 48 زورقا عسكريا

وذكرت "رويترز" أن شحنة الأسلحة هي أول شحنة للرياض منذ مارس/آذار، عندما أعلن ائتلاف المستشارة أنغيلا ميركل الحاكم، الحظر المرتبط بالحرب في اليمن.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت، في يناير/كانون الثاني الماضي، إيقاف صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، المستمرة منذ نحو 3 سنوات.

وفي الأسبوع الماضي، أكدت إسبانيا، التزامها بتوريد الـ400 قنبلة للرياض، بعد أن علقت الصفقة مطلع الشهر، نتيجة مخاوف من استخدامها في الغارات على اليمن التي تشنها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، التي تواجه اتهامات كثيرة بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة أنصار الله، التي تسيطر على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.