العدل السورية تعد مشروع قانون بشأن "العفو "

أعلن مدير إدارة التشريع القضائي في وزارة العدل السورية أحمد فرواتي، اليوم الخميس، أن الوزارة تعد مشروع قانون بشأن العفو.

موسكو — سبوتنيك. وقال فرواتي خلال اجتماع الهيئات الروسية السورية المشتركة لإعادة اللاجئين: "وزارة العدل تحضر مشروع قانون يضم المسائل المتعلقة بالعفو".

وأضاف: "عادة يعلن العفو بمرسوم من رئيس الجمهورية العربية السورية أو بقرار من مجلس الشعب".

وأفاد فرواتي: "عند إعلان العفو يرسل وزير العدل ووزير الدفاع أمرا بتنفيذ المرسوم فورا".

وأفادت أنباء أن الرئيس السوري بشار الأسد يريد إصدار مرسوم عفو عام يشمل جميع الأشخاص المرتكبين لجرائم مدنية وعسكرية.

وسيشمل العفو كل سوري يقيم داخل أو خارج البلاد، ممن ثبت تورطه بجرائم مدنية أو عسكرية، كما سيشمل العفو المتخلفين عن دعوات الاحتياط.