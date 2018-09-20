جلسة عامة لمجلس النواب اللبناني تخالف نصوص الدستور

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة يومي الاثنين والثلاثاء في 24 و25 أيلول/سبتمبر الجاري، بالتوافق مع رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري، وذلك لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ولإقرار بنود قرارات متعلقة بمؤتمر"سيدر".

© REUTERS / Aziz Taher الكشف عن أغنى السياسيين في لبنان

ويقول رئيس تحرير جريدة "اللواء" صلاح سلام إن "الدعوة لهذه الجلسة اتفاق سياسي ولا يمكن اعتبارها خطوة تنسجم مع نصوص الدستور، لأن نص الدستور يوضح بأن لا تشريع بحالة استقالة الحكومة خاصة وأن مشاريع القوانين المطروحة في مجلس النواب في حال أقرت يتطلب نشرها توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص، هذه العملية لا يمكن أن تتم في ظل استقالة الحكومة واعتبارها حكومة تصريف الأعمال، لأن الدستور أعطى الحكومة المستقيلة مهمة تصريف الأعمال في أضيق نطاق، وبالتالي لا تستطيع الحكومة أن تشرع أو أن تشارك في أي عملية تشريع مع مجلس النواب".

وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك":"في حال اتخذ القرار وأصدروا القوانين من سينفذ القرارات؟ ومن سينفذ هذه القوانين؟ هل هناك حكومة تستطيع أن تنفذ هذه القرارات والقوانين؟ طبعاً لا، وبالتالي تشريع الضرورة يجب أن يتوجه إلى تشكيل حكومة بالضرورة، نحن اليوم بحاجة إلى حكومة بالضرورة وليس فقط تشريع الضرورة، وتشريع الضرورة في ظل حكومة مستقيلة يبقى تشريعاً مبتوراً لا يأخذ طريقه إلى التنفيذ، أخشى أن يتحول تشريع الضرورة إلى شعار وليس إلى واقع دستوري تنفيذي".

وأشار إلى أنه "ليس في الأفق ما يدل على أن تشكيل الحكومة قريب، وليس في نهاية النفق أي بصيص أمل حتى نراهن على ولادة حكومية قريبة، وبالتالي كل التكهنات حالياً تشير إلى أن ولادة الحكومة ستكون مع مطلع العام الجديد، فهل سيتحمل البلد البقاء بلا حكومة حتى مطلع العام الجديد؟ وهل إذا حل العام الجديد سنكون قادرين على تشكيل حكومة هذه علامات الإستفهام من المبكر الإجابة عليها".

ولفت سلام إلى أن الكلام عن عوامل خارجية تعرقل تشكيل الحكومة هو هروب من المسؤولية من قبل الأطراف السياسية".

بدوره يقول عضو "كتلة المستقبل" النائب عاصم عراجي لـ"سبوتنيك"،" إن هذه الجلسة هي جلسة تشريع الضرورة، والجميع يعلم أن هناك عدة مقررات متعلقة بمؤتمر "سيدر" للنهوض بالاقتصاد اللبناني، لأن هذه المساعدات من الممكن أن تذهب بحال لم يتم اتخاذ قرارات بشأنها".

وأشار عراجي إلى أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري يقوم بجهد لتشكيل الحكومة لكن هناك عراقيل. مشيراً إلى أن الرئيس الحريري يريد الحكومة اليوم قبل غد".