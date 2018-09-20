اعتقال نساء عراقيات حاولن الهرب إلى دولة أجنبية

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الخميس 20 سبتمبر/أيلول، اعتقال نساء عراقيات يرمن السفر بفيزا مزورة، إلى دولة أجنبية على متن الخطوط الجوية القطرية.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم:

"تم إحالة ثلاث مسافرات عراقيات للقضاء بحوزتهن "فيزا شنغين مزورة" يرمن السفر إلى السويد على متن الخطوط الجوية القطرية، من قبل شعبة البحث والتحري ومركز إقامة وجوازات المطار".

وأكدت الهيئة بأنه اتخذت الإجراءات القانونية بحقهن من قبل مديرية المنفذ وإحالتهن للقضاء عبر مركز شرطة المطار.

الجدير بالذكر أن العديد من المواطنين العراقيين غادروا البلاد، بطرق تنوعت ما بين الرسمية والتهريب، إثر الأحداث السابقة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على أجزاء واسعة من المدن، وحتى بعد تحريره، من سوء الخدمات وانعدام فرص العمل وتفشي الفساد الإداري والمالي.