ليبيا... حراس يغلقون مطارا نفطيا

أغلق عدد من حراس المنشآت النفطية، مطار حقل الوفاء جنوب غربي طرابلس.

القاهرة —سبوتنيك. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن حرس المنشآت النفطية أغلقوا مطار حقل الوفاء جنوب غربي مدينة طرابلس، بهدف ابتزاز شركة مليتة المشغلة للحقل، للحصول على "عقد تموين فاسد".

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وذكر بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الخميس: "تعلن المؤسسة الوطنية للنفط أنه قد تمّ إقفال مطار حقل الوفاء النفطي يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر/أيلول بهدف ابتزاز شركة مليتة للنفط والغاز وحصول المغلقين على عقد تموين فاسد".

وأضاف البيان: "يقود هذه العملية خالد وعبد الحميد الوكواك وعدد من حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي".

وحذرت المؤسسة من أن "وقف العمليات سيؤثر سلبا على المواطنين في منطقة الجبل الغربي بشكل كبير، وسيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عنهم"، كما طالبت المؤسسة بإنهاء هذا الإغلاق فورا وإعادة فتح المطار دون أي قيد أو شرط، مؤكدة أنها لا تتفاوض تحت الضغط.