بعد وصول سلاح مدمر لسواحلها... قوات مظلات تهبط في قطر وتحذير للمواطنين

تهبط قوات مظلية في منطقة على السواحل البحرية القطرية، في ساعات متأخرة من الليل، وذلك بعد أنباء عن وصول سلاح بحري مدمر إلى سواحل البلاد.

أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة القطرية ستقوم بتنفيذ قفز مظلي في منطقة "سيلين" من الساعة السادسة صباحا إلى الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك خلال الفترة من 30 سبتمبر/أيلول الجاري حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفقا لصحيفة "الوطن" القطرية.

© Sputnik . Vitaliy Belousov سلاح مدمر يصل إلى سواحل قطر... ماذا يحدث خلال ساعات

وأهابت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بمرتادي تلك المنطقة أخذ الحيطة والحذر وذلك لسلامتهم.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، مساء الثلاثاء، وصول المدمرة الهندية "مومباي دي 62" إلى ميناء حمد الدولي في العاصمة الدوحة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، على "تويتر"، إن وصول المدمرة الهندية "مومباي دي 62" إلى ميناء حمد الدولي في العاصمة الدوحة، يأتي في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري المشترك القطري — الهندي، مؤكدة أن الملحق العسكري الهندي، وعدد من ضباط القوات البحرية القطرية، استقبلوا المدمرة العملاقة.

ويقود المدمرة الكابتن أميت سريفستافا، ويبلغ عدد أفراد طاقمها 321 فردا، بينهم 32 ضابطا، بحسب البيان.

وسينفذ الطرفان القطري والهندي تمرين "PASSEX"، والذي يشمل تمارين مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات واختبار كفاءة الأجهزة، إضافة إلى رفع الكفاءة العملياتية لقادة السفن، وستستمر هذه الفعاليات حتى الخميس الـ20 من الشهر الجاري.