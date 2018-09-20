مهمة جديدة لرجال الدين في سوريا

صرح رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني لروسيا الاتحادية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، بأن كبار رجال الدين في سوريا يتخذون موقفا نشطا على نحو متزايد من قضية عودة اللاجئين إلى أرض الوطن.

© Sputnik . Alexey Filippov بوغدانوف يبحث مع السفير اللبناني الوضع في سوريا وعودة اللاجئين السوريين

موسكو– سبوتنيك . وفي هذا الصدد قال الفريق أول ميزينتسيف، خلال إلقائه كلمة في جلسة مشتركة عقدها مقرا التنسيق بين الهيئات والإدارات الروسي والسوري لمناقشة قضية عودة اللاجئين: "لقد قام مفتي سوريا الشيخ أحمد حسون بعمل كبير في معرض دمشق الدولي الستين من أجل توحيد جهود رجال الأعمال السوريين المهاجرين في إعادة إعمار البلاد في الفترة ما بعد الحرب. ومن جانبه أجرى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر خلال زيارته إلى لبنان عددا من اللقاءات مع المسؤولين المحليين ورجال الدين، حيث شرح لهم أن الوضع الداخلي في سوريا يتحسن ودعاهم للمساهمة في إعادة اللاجئين".

يذكر أنه سبق وجرت في سوريا يوم 16 أيلول/سبتمبر، انتخابات المجالس البلدية. وتمكنت القيادة السورية رغم وجود صعوبات موضوعية من اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أن يكون المواطنون أحراراً في التعبير عن إرادتهم. كذلك وتمكنت قوى المعارضة هي الأخرى ليس فقط من التعبير عن رأيها فحسب، بل من تقديم اقتراحاتها بشأن الإصلاحات المطلوبة.