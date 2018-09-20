قرار من حاكم دبي... والقائد العام للشرطة يعلق

وثمن اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة القرار، مؤكدا ما له من أثر معنوي وإيجابي محفز لجميع أفراد شرطة دبي لمواصلة العمل والقيام بواجباتهم الوطنية على النحو الأكمل.
وشمل القرار ترقية (5) إلى رتبة لواء و(13) إلى رتبة عميد و(41) إلى رتبة عقيد و(33) إلى رتبة مقدم و(40) إلى رتبة رائد و (111) إلى رتبة نقيب و(153) إلى رتبة ملازم أول و(154) إلى رتبة ملازم و(6) تعديل وضع إلى رتبة ملازم أول ورتبة ملازم وترقية (4241) من ضباط الصف والأفراد وترقية (90) تعديل وضع من ضباط الصف والأفراد.
كما شمل قرار الترقيات لعام 2018م نسبة (24.8%) من إجمالي مرتب شرطة دبي مقارنة بنسبة (21.6%) في عام 2017.
#محمد_بن_راشد يصدر قراراً بترقية 4910 من الضباط وضباط الصف والأفراد في #شرطة_دبي ، وشمل القرار ترقية 4769 و تعديل وضع 96 وترقية وتقاعد 45 وتقاعد 10 من العسكريين #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/jnl83RiLyH— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 20, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)