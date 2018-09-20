قرار من حاكم دبي... والقائد العام للشرطة يعلق

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرارا بترقية 4910 من الضباط وضباط الصف والأفراد في شرطة دبي.

وثمن اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة القرار، مؤكدا ما له من أثر معنوي وإيجابي محفز لجميع أفراد شرطة دبي لمواصلة العمل والقيام بواجباتهم الوطنية على النحو الأكمل.

وشمل القرار ترقية (5) إلى رتبة لواء و(13) إلى رتبة عميد و(41) إلى رتبة عقيد و(33) إلى رتبة مقدم و(40) إلى رتبة رائد و (111) إلى رتبة نقيب و(153) إلى رتبة ملازم أول و(154) إلى رتبة ملازم و(6) تعديل وضع إلى رتبة ملازم أول ورتبة ملازم وترقية (4241) من ضباط الصف والأفراد وترقية (90) تعديل وضع من ضباط الصف والأفراد.

كما شمل قرار الترقيات لعام 2018م نسبة (24.8%) من إجمالي مرتب شرطة دبي مقارنة بنسبة (21.6%) في عام 2017.