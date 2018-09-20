نصيحة إماراتية رسمية لإيران

يرى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أنه من الضروري مشاركة دول الخليج العربية في المفاوضات المقترحة، بشأن إبرام اتفاقية شاملة حول برنامج إيران النووي.

وغرد قرقاش عبر حسابه على "تويتر" اليوم الخميس: "الملاحظات الأمريكية بشأن إبرام معاهدة شاملة تضبط القلق الدولي حول برنامج إيران النووي والصاروخي وتدخلاتها الإقليمية مهمة، ومن الضروري أن تكون دول الخليج العربي طرف في المفاوضات المقترحة".

وأضاف قرقاش "الأعقل لطهران أن تتجنب مرحلة العقوبات، وتتعامل بجدية مع هذه المقترحات".

الملاحظات الأمريكية بشأن إبرام معاهدة شاملة تضبط القلق الدولي حول برنامج إيران النووي والصاروخي وتدخلاتها الإقليمية مهمة، ومن الضروري أن تكون دول الخليج العربي طرف في المفاوضات المقترحة. الأعقل لطهران أن تتجنب مرحلة العقوبات وتتعامل بجدية مع هذه المقترحات. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 20, 2018

وأتت تغريدة قرقاش، بعد إعلان واشنطن رغبتها في توقيع اتفاقية جديدة مع طهران، لا تشمل فقط القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي، بل وأيضا قضية الصواريخ الباليستية.

وأعلنت السلطات الإيرانية عدم نيتها إجراء مثل هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة، على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول استعدادهما للقاء القيادة الإيرانية.