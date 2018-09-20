تطورات جديدة والسفير يغادر... تصريحات عسكرية من السودان بشأن مصر

رفعت في العاصمة السودانية، الخرطوم، اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بمشاركة وزير الموارد المائية والري والكهرباء، خضر قسم السيد، ووزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي.

وأكد الطرفان التزامهما بالتعاون في كل الجوانب الفنية بمياه النيل، وفقا لصحيفة "الصيحة" السودانية.

ودعا وزير الدفاع، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، إلى توظيف الوجدان المشترك بين شعبي السودان ومصر لتحقيق التكامل في الجوانب الاقتصادية والمواقف السياسية بالقدر الذي يضمن الأمن القومي للبلدين.

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY قرار رسمي من مصر لتهدئة الأزمة الأخيرة مع السودان

وأكد ابن عوف خلال لقائه السفير المصري في الخرطوم أسامة شلتوت في ختام فترة عمله، أهمية العمل لتعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين البلدين، وقال إن الأمن القومي للسودان ومصر يعتبر أمنا واستقرارا للأمة العربية والمنطقة بأسرها، وفقا لشبكة "الشروق" السودانية.

وأعرب السفير المصري أسامة شلتوت عن امتنانه وتقديره لحكومة وشعب السودان على ما وجده من التعاون، مؤكدا اعتزازه بالعمل في السودان لفترة تجاوزت التسع سنوات، قال إنها تركت في نفسه انطباعات ممتازة وصورا مشرقة عن السودان.

وأكد قسم السيد خلال ختام الاجتماعات بالخرطوم أمس، التزام السودان الثابت والراسخ باتفاقية مياه النيل نصا وروحا حتى تكون عنوانا للعلاقة المائية الفنية في المحافل الإقليمية والدولية بين الدولتين.

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY قرار رسمي من مصر لتهدئة الأزمة الأخيرة مع السودان

وأعلن دعمه لأعمال الهيئة للتغلب على كل ما يعترض مسار عملها، منوها إلى أن حضور وزير الموارد المائية المصري لختام اجتماعات الدورة يدلل على أهمية أعمال الهيئة التي تعتبر الشريان الرئيسي للعمل المشترك بين البلدين.

من جهته، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، استمرار التعاون في الجوانب الفنية بمياه النيل.

وقال إن اتفاقية مياه النيل تمثل حجر الزاوية في العلاقات المشتركة بين الدولتين، داعيا الهيئة إلى إجراء دراسات هيدرولوجية تمكن من استخدام مياه النيل بالطريقة المثلى.