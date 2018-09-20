نجاة قيادي بارز في تجمع الإصلاح من محاولة اغتيال في عدن

نجا قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) من محاولة اغتيال، اليوم الخميس، في محافظة عدن جنوبي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن "مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في سيارة رئيس دائرة النقابات في حزب الإصلاح في عدن دبوان غالب".

وأضاف المتحدث للوكالة، أن دبوان وهو قيادي تربوي إضافة إلى نشاطه الحزبي، اكتشف بالصدفة وجود العبوة تحت مقعد سيارته أثناء ما كان يهم بركوبها في مديرية المعلا، وأبلغ الأجهزة الأمنية التي قامت بتفكيكها.

وتأتي محاولة اغتيال القيادي في حزب الإصلاح بعد يوم من اغتيال الناشط الإصلاحي علي الدعوسي، في مديرية المنصورة في المحافظة ذاتها.

وكان القيادي في التجمع اليمني للإصلاح في عدن وعضو المجلس المحلي في مديرية المعلا، عرفات حزام محمد أحمد، قد نجا في الثامن من أغسطس/آب المنصرم، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة انفجرت في سيارته قبيل لحظات من خروجه من منزله في المديرية، سبقها بأسبوع محاولة اغتيال مماثلة استهدفت القيادي في تجمع الإصلاح في عدن الدكتور عارف أحمد علي، بعبوة ناسفة زرعت في سيارته، أسفرت عن إصابته وبتر قدم نجله.

وشهدت محافظة عدن سلسلة اغتيالات طالت شخصيات سياسية ورجال دين وقيادات أمنية في عدن، أبرزها إمام مسجد الرحمة الشيخ عارف الصبيحي الذي اغتيل بمديرية المنصورة في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، والعقيد هادي راشد صالح نائب مدير أمن بير فضل الذي لقي مصرعه في 11 شباط/ فبراير الماضي برصاص مسلحين في مديرية المنصورة بعد نحو أسبوع من اغتيال العقيد فهمي الحكمي الضابط في البحث الجنائي.