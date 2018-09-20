بسبب التدخل الأجنبي في تشكيل الحكومة... بيان غاضب من "سائرون"

انتقد النائب عن تحالف "سائرون"، حمد الله الركابي، ما وصفه بتدخل بعض السفراء في العراق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

بغداد — سبوتنيك. ويأتي بيان الركابي، عقب إعلان السفير البريطاني لدى العراق، عن لقاء جمعه مع سفير إيران في العراق لمناقشة تشكيل الحكومة العراقية.

© REUTERS / Essam al-Sudani تحالف "سائرون" يصدر بيانا بخصوص أحداث البصرة الأخيرة

وقال الركابي في بيان: "للآسف الشديد إننا نسمع ونقرأ بين الحين والآخر تصريحات وتغريدات لسفراء بعض الدول وآخرها للسفير البريطاني في العراق ، وهم يتحدثون عن الواقع السياسي العراقي وعملية تشكيل الحكومة القادمة".

وأضاف "هم بذلك يتجاوزون مساحات عملهم الدبلوماسي ويتدخلون في شؤون العراق الداخلية".

ودعا الركابي سفراء الدول كافة "الالتزام بالضوابط والمحددات والقوانين والأعراف الدبلوماسية التي تنظم عملهم".