أردوغان يبحث مع وفد الكتلة النيابية التركمانية تشكيل الحكومة العراقية

بغداد — سبوتنيك. وقال بيان للمكتب الإعلامي للجبهة التركمانية اليوم الخميس، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل وفداً من الكتلة النيابية التركمانية، برئاسة رئيس "الجبهة التركمانية العراقية"، النائب أرشد الصالحي، في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة".
وصوت مجلس النواب العراقي، السبت 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، سرا على اختيار النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي رئيسا له.
وتجري القوى السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، حوارات مكثفة لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.
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