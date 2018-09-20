اليمن: الأمن يوقف سيارة للتفتيش فيكتشف "مفاجأة صادمة"

اشتبهت الأجهزة الأمنية، في محافظة الجوف اليمنية، في إحدى السيارات، وعندما استوقفتها للتفتيش، كانت المفاجأة، بحسب موقع مقرب من القوات الحكومية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية كبيرة من البطاريات الخاصة بتشغيل وإطلاق الصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية بحسب موقع "سبتمبر نت".

© AP Photo / Bebeto Matthews وزير خارجية اليمن: إيران تهرب تكنولوجيا "الطائرات المسيرة" للحوثيين

وأكد قائد كتيبة الحزام الأمني غربي المحافظة الرائد ناجي عوام المحبوبي أنه تم ضبط أكثر من ثلاثين كرتونا من البطاريات المزودة للصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة كانت على متن سيارة.

وأوضح الرائد المحبوبي أن البطاريات المضبوطة تستخدمها ميليشيا الحوثي في زيادة مدى الصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة أكثر من مداها الطبيعي.

وتتهم الحكومة اليمنية، إيران بتهريب قطع الصواريخ وتقنيات الطائرات المسيرة للحوثيين عبر ميناء الحديدة.

ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" عليها في كانون الثاني/ يناير 2015.

وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.