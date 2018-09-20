بالفيديو... ماذا قال ابن راشد للملك سلمان وولي العهد

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي.

وكتب بن راشد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مبروك للشعب السعودي يومهم الوطني. مبروك للملك وولي عهده إنجازات تسارع بالمملكة نحو المجد والعلياء.. كل عام والإمارات والمملكة معاً أبداً".

كما أرفق حاكم دبي بالمنشور مقطع فيديو يتضمن أغنية عن ترابط الدولتين السعودية والإمارات معا، ومدى قوة العلاقات بينهما.

مبروك للشعب السعودي يومهم الوطني. مبروك للملك وولي عهده إنجازات تسارع بالمملكة نحو المجد والعلياء.. كل عام والإمارات والمملكة معاً أبداً.. pic.twitter.com/oD4NIwp37U — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

واحتفلت السعودية باليوم الوطني الـ88، واحتفل مطار دبي اليوم بوصول إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية السعودية، فور وصول الطائرة إلى المطار بالتحية المائية التقليدية.

وظهرت الطائرة في مقطع فيديو نشره "مصدر" الإماراتي، لحظة رش المياه على الطائرة فور وصولها المطار.

وتشارك دبي في الاحتفال باليوم الوطني الـ88؛ تعزيزا لعلاقات التعاون الأخوية وروابط المحبة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وخصصت دبي ختما خاصا بمناسبة اليوم الوطني، عند استقبال السعوديين في مطار دبي الدولي، على أن يستمر الاحتفال حتى الأحد القادم.