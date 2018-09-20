البعثة الأممية تطالب بوقف جرائم الحرب في طرابلس الليبية

اعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، أعمال كل العابثين الذين يستهدفون المدنيين والمنشآت المدنية في العاصمة الليبية طرابلس، جرائم حرب وتدعو جميع الفرقاء للالتزام بوقف فوري لأعمال العنف، وحذرت العابثين بالأمن من الملاحقة الجنائية الدولية.

© AFP 2018 / MAHMUD TURKIA بيان من وزارة الداخلية الليبية بشأن العنف في طرابلس سبوتنيك. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي، على "جميع الفرقاء لاسيما القوات التي يقودها صلاح بادي الالتزام بوقف فوري لجميع أعمال العنف في طرابلس "، مشيرةً إلى أن "استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يعتبر من جرائم الحرب".

وحذرت البعثة في بيانها "العابثين من الملاحقة الجنائية الدولية"، مضيفةً بأن "البعثة تدعوا المناطق العسكرية المكلفة بفض الاشتباكات إلى التدخل الفوري في مناطق الاشتباك ودعم فرق وقف إطلاق النار العاملة على الأرض بطرابلس".

وأعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة في وقت سابق، أن حصيلة اشتباكات طرابلس اليوم الخميس، قد وصلت إلى 9 قتلى من بينهم 4 مدنيين، وإصابة 13 آخرين.

يشار إلى أن الاشتباكات قد تجددت منذ أسبوع بين مجموعات المسلحة في محيط طريق المطار في العاصمة طرابلس، بين قوات الأمن المركزي أبو سليم وبين لواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي.

وقد وقعت الأطراف المتصارعة اتفاقا من أجل وقف إطلاق النار تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

لكن تم خرق هذا الاتفاق الذي وقعت عليه الأطراف في مدينة الزاوية الأسبوع الماضي وعاد إطلاق النار مجدداً.