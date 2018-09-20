"أنصار الله" تفرج عن 15 معتقلا بتهمة مساندة قوات التحالف

القاهرة — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله"، عن القائم بأعمال محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، أن عملية الإفراج عن 15 معتقلاً، تأتي تنفيذا لتوجيهات زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي "بالإفراج عن كل من لم تثبت ضده تهمة التخريب، وسفك دماء الأبرياء".



© REUTERS / Naif Rahma إحباط تهريب بطاريات صواريخ حرارية وطائرات مسيرة إلى "أنصار الله"

وأضاف قحيم: "المفرج عنهم ممن أثبتت التحقيقات عدم ضلوعهم في أعمال تخريبية داخل الوطن، بشكل مباشر، ولم تتلطخ أياديهم بالدماء".وحسب "سبأ"، حث قحيم "المفرج عنهم على الوقوف مع الوطن، والمشاركة في خندق الدفاع عنه ضد الغزاة المعتدين، وممارسة حياتهم الطبيعية إلى جانب شرفاء الوطن الصامدين"، في إشارة إلى القتال إلى جانب مسلحي جماعة "أنصار الله".وكانت جماعة "أنصار الله" كلفت، في يونيو/ حزيران الماضي، وكيل محافظة الحديدة، محمد قحيم، قائماً بأعمال المحافظة الاستراتيجية، بدلاً عن اللواء حسن الهيج.