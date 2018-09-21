غوتيريش: أدعو الأطراف اليمنية إلى الانخراط بجدية في التهيئة للحوار ونعترف بحكومة واحدة

القاهرة — سبوتنيك. وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، في نيويورك: "نعلم جميعا الصعوبات، التي يواجهها مبعوثي الخاص في جهوده الحثيثة لتهيئة الظروف للحوار والعملية السياسية. أدعو كل الأطراف إلى الانخراط بجدية بهذا الشأن، وأدعو داعمي هذه الأطراف إلى تجنب الخطوات التي تغذي القتال".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن: الأمن يوقف سيارة للتفتيش فيكتشف "مفاجأة صادمة"

وأكد أمين عام الأمم المتحدة على "أن المدنيين في اليمن يواصلون تحمل عبء الحرب، بما في ذلك بسبب القصف الجوي من قوات التحالف والقتال البري من قبل كل الأطراف"، حسب موقع الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) ما زالت تطلق القذائف على السعودية.

وبشأن توقيع منسقة الشؤون الإنسانية اتفاقية لتشغيل جسر جوي طبي مع حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، قال غوتيريش: "الأمم المتحدة تعترف بحكومة واحدة فقط في اليمن، ولكن كما نفعل في مناطق أخرى بالعالم، يتطلب العمل الإنساني التعامل مع السلطات الفعلية الموجودة على الأرض".

وأضاف:

لا تعني هذه المبادرة على الإطلاق الاعتراف بحكومة للحوثيين.

ويعاني اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري تقوده منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018، عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.