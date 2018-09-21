الأولى له منذ 3 سنوات... محمد بن سلمان يتحرك إلى دولة عربية

يتحرك ولي العهد السعودي، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إلى إحدى الدول العربية، حيث وصفت بأنها التحرك الاستثنائي الأول له منذ 3 سنوات.

وبحسب صحيفة السياسة الكويتية، قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، إن ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان سيصل إلى الكويت الأسبوع المقبل في زيارة رسمية تستمر يومين.



© AP Photo / Uncredited بعد تحذير عاجل... رسالة من محمد بن سلمان إلى ترامب

وأوضحت الصحيفة أن المصدر أكد أن ولي العهد سيلتقي خلال الزيارة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، وكبار المسؤولين ورجال الدولة للبحث في سبل دعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

ومن المتوقع أن تتطرق المحادثات إلى المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان قد قام بزيارة رسمية إلى الكويت قبل ثلاث سنوات، إبان شغله منصب ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، حيث التقى آنذاك رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس الوزراء — وقتها — الشيخ صباح الخالد.

من جهة أخرى، أكد مراقبون أن الزيارة المزمعة تعكس تقديرا عاليا للكويت ولقيادتها السياسية، وتعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتجذرة بين الشعبين، متوقعين أن تكون نقطة انطلاق جديدة للعلاقات بين البلدين، وأن يبحث الجانبان خلالها كل الملفات والقضايا العالقة وبما يسهم في تعزيز أواصر الأخوة والمودة بين البلدين.