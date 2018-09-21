أول مذيعة في تاريخ القناة السعودية الرسمية... تعرف عليها (فيديو)

واشتركت وئام بمناسبة إطلاق وتدشين الهوية الجديدة للقناة والأخبار الرئيسية، أمس الخميس، مع الإعلامي السعودي عمر النشوان، في تقديم نشرة إخبارية مختلفة ومبتكرة متضمنة أخبارا محلية وتغطيات مباشرة.

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، داود الشريان، أكد بمناسبة إطلاق "هوية قناة السعودية" بأن تغيير شعار القناة السعودية الأولى الرسمية، هو تغيير لعرض المواد على الشاشة، لكي يصبح شكلها فخما وبرامجها تتناسب مع مكانة السعودية ومكانة هذه الشاشة العريقة.

فيديو| #وئام_الدخيل أول مذيعة تقدم الأخبار الرئيسية على القناة الأولى #السعودية pic.twitter.com/ZA7qNLYWAN — بركه (@BrkaQ8) September 20, 2018 ​ووئام الدخيل، خريجة قسم الإعلام في الجامعة اللبنانية الأمريكية، والتحقت بمكتب صحيفة "الحياة" اللندنية في بيروت كمتدربة، ثم التحقت بدورة التقديم التلفزيوني الإخباري في مركز "الجزيرة" للتدريب الإعلامي التابع للفضائية القطرية، دون أن تظهر على شاشتها.

في عام 2013، باشرت وئام عملها كمراسلة في فضائية "سي إن بي سي عربية" الأمريكية، من مدينة جدة، إذ كانت أول مراسلة سعودية في المحطة حينها.

وفي العام التالي، انضمت وئام إلى فضائية "روتانا خليجية" 2014، حيث عملت هناك في برنامج القناة "سيدتي".

وكانت وئام الدخيل واحدة من الوجوه القليلة المعروفة في قناة "العرب"، المملوكة للأمير والمياردير السعودي، الوليد بن طلال، والتي بثت ليوم واحد فقط عام 2015، وتوقف بثها من البحرين، قبل أن يتم إقفالها نهائيا، وتسريح العاملين فيها، بمن فيهم الدخيل التي ظهرت في فيديو تعريفي شهير بالقناة.