الكشف عن 260 صورة نادرة للملك عبد العزيز

تم الكشف عن مجموعة كبيرة من الصور النادرة للملك عبد العزيز، توثق ذاكرة ضخمة عن تاريخ مؤسس المملكة وإنجازاته وحياته الشخصية، إلى جانب صور مختلفة عن تاريخ المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تشكل هذه الصور تاريخا بصريا متسلسلا لأحداث ووقائع مهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية الاجتماعي والسياسي.

وتشكل المساحة البصرية الكبيرة التي تسجل للباحثين والمعنيين بالتاريخ السعودي صورا ومشاهد للحياة السعودية، تبين مرحلة البناء والتأسيس، كما تبين مواقف الملك المؤسس عبر مقابلاته ولقاءاته مع عدد كبير من المسؤولين من الرؤساء والملوك والوزراء والسفراء والشخصيات الدولية المعنية بقضايا العالم العربي، وأحداث منطقة الشرق الأوسط.

وتوضح إحدى الصور عنايته بالتعليم وتكريم العلماء وطلاب العلم على حد سواء، فيما تبرز مجموعة من الصور الملتقطة له في مواسم الحج عنايته الكبيرة بالحج وبتوجيهاته للتيسير على حجاج بيت الله المعمور، ولقاءاته بوفود الحجيج القادمين من البلاد العربية والإسلامية.

فيما تبين مجموعة أخرى من الصور المقابلات والزيارات الرسمية للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حيث التقى بعدد كبير من المسؤولين والسياسيين خلال أحداث تاريخية مهمة.