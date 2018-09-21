الرئاسة المصرية تعلن جدول أعمال السيسي في نيويورك

وقال راضي إن الرئيس السيسي سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذي سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذا المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي، بحسب ما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية.
وأضاف أن "زيارة الرئيس، إلى نيويورك، ستضمن أيضا نشاطا مكثفا على الصعيد الثنائي بين مصر والولايات المتحدة على عدة مستويات من ضمنها عقد عدد من اللقاءات مع الشخصيات السياسية والفكرية ذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذا مع قيادات كبرى الشركات الأمريكية، وصناديق الاستثمار، وبيوت المال، وكبار مسئولي وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، فضلا عن مجموعة من أعضاء الكونجرس، حيث سيجري الرئيس، حوارات مفتوحة معهم للتباحث حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".
وأوضح السفير بسام راضي أن "الرئيس السيسي، سيلقي الضوء على تطورات الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في مصر، ورؤية الدولة لدور القطاع الخاص في التنمية، ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة في مصر".
وتابع أن "برنامج زيارة الرئيس، لنيويورك يتضمن عقد لقاءات مكثفة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات؛ وذلك للتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتي المجالات، إضافةً إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
ويشارك السيسي في قمة نلسون مانديلا للسلام، والتي تأتي تزامنا مع الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل، ويلقي كلمة بهذه المناسبة أمام القمة.
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