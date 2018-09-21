الرئاسة المصرية تعلن جدول أعمال السيسي في نيويورك

أعلن بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه، اليوم الجمعة، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال راضي إن الرئيس السيسي سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذي سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذا المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي، بحسب ما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية.

© AP Photo / Andrew Harnik السيسي يوجه رسالة جديدة إلى إيطاليا بشأن قضية مقتل ريجيني

وأشار إلى أن " الرئيس السيسي ، سيترأس الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة السبعة والسبعين، التي تتولى مصر رئاستها خلال العام الحالى للمرة الثالثة في تاريخ المجموعة، حيث سيلقي البيان الافتتاحي لمصر أمام الاجتماع، والذي يتضمن استعراض الدور المصري في دعم أنشطة المجموعة منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، مما أسهم بشكل فعال في تعزيز مسيرة ودور المجموعة في إطار التعاون فيما بين دول الجنوب، كما يشمل البيان موقف مصر نحو الجهود الرامية لإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة للاستجابة بشكل أكبر للمتطلبات والاحتياجات التنموية لدولها الأعضاء".

وأضاف أن "زيارة الرئيس، إلى نيويورك، ستضمن أيضا نشاطا مكثفا على الصعيد الثنائي بين مصر والولايات المتحدة على عدة مستويات من ضمنها عقد عدد من اللقاءات مع الشخصيات السياسية والفكرية ذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذا مع قيادات كبرى الشركات الأمريكية، وصناديق الاستثمار، وبيوت المال، وكبار مسئولي وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، فضلا عن مجموعة من أعضاء الكونجرس، حيث سيجري الرئيس، حوارات مفتوحة معهم للتباحث حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وأوضح السفير بسام راضي أن "الرئيس السيسي، سيلقي الضوء على تطورات الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في مصر، ورؤية الدولة لدور القطاع الخاص في التنمية، ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة في مصر".

وتابع أن "برنامج زيارة الرئيس، لنيويورك يتضمن عقد لقاءات مكثفة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات؛ وذلك للتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتي المجالات، إضافةً إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ويشارك السيسي في قمة نلسون مانديلا للسلام، والتي تأتي تزامنا مع الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل، ويلقي كلمة بهذه المناسبة أمام القمة.