رسالة ابن زايد للملك سلمان وولي عهده

هنأ ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 88.