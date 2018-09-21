رسالة ابن زايد للملك سلمان وولي عهده

وكتب ابن زايد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية وحضور عالمي فاعل وبارز".
وأضاف ولي عهد أبوظبي أن "الإمارات والسعودية نبض يسري في جسد واحد.. كل عام وهما معا أكثر أخوة وتقدما وقوة".
تهانينا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وللشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني 88.. مسيرة حافلة بالانجازات الوطنية وحضور عالمي فاعل وبارز.. الامارات والسعودية نبض يسري في جسد واحد.. كل عام وهما معا أكثر أخوة وتقدما وقوة. pic.twitter.com/5iWd4sGLCy— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 20, 2018
ووفقا لقانون الخدمة المدنية فان موعد احتفال اليوم الوطني السعودي 88 بالمملكة سيكون إجازة رسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
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