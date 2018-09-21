تعرف على أسعار "آيفون" الجديدة المطروحة اليوم في السعودية

تستعد أسواق الاتصالات السعودية لاستقبال هواتف "آيفون" الجديدة، اليوم الجمعة، بعدما أعلنت شركة "آبل" الأمريكية، عنها رسميا، الاثنين 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

وستطرح الشركات العاملة في سوق الاتصالات السعودية، والمتعاملة مع شركة "آبل"، الأجهزة الجديدة، "آيفون إكس إس" و"آيفون إكس آر"، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

© REUTERS / STEPHEN LAM تعرف على موعد طرح هواتف "آيفون" الجديدة في الدول العربية

ومن المقرر أن يتوفر هاتف "آيفون إكس إس" لنسخة "64 غيغابايت" بـ 4299 ريال سعودي (ما يعادل نحو 1150 دولارا أمريكيا)، أما نسخة "256 غيغابايت" فيبلغ سعرها 4999 ريال، والنسخة الأعلى وهي "512 غيغابايت" فيبلغ سعرها 5899 ريال.

وفيما يتعلق بالهاتف "آيفون إكس إس ماكس" الأكبر حجما، فجاء سعر نسخة "64 غيغابايت" بـ 4749 ريال، ونسخة "256 غيغابايت" بسعر 5399 ريال، وأخيرا النسخة الأعلى "512 غيغابايت" بسعر 4749 ريال سعودي.