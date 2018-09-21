طيران "أنصار الله" المسير يقصف أهدافا جديدة للتحالف

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم الجمعة، إن سلاح الجو المسير، هاجم تجمعا للتحالف العربي بقيادة السعودية في الساحل الغربي.

وبحسب قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله"، أوضح مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير نفذ هجوما بطائرة "قاصف 1" على تجمع لقيادات التحالف العربي بقيادة السعودية في الساحل الغربي.



© REUTERS / Naif Rahma إحباط تهريب بطاريات صواريخ حرارية وطائرات مسيرة إلى "أنصار الله"

وأشارت المسيرة إلى أن المصدر أكد نجاح الضربة الجوية وإصابتها للهدف المرصود، موضحا أن عملية الاستهداف تمت بعد عملية رصد دقيقة.

وذكرت المسيرة: "إن سلاح الجو المسير لدى "أنصار الله" قد استهدف، الاثنين الماضي، غرفة عمليات للتحالف في الساحل الغربي بطائرة "قاصف 1" محلية الصنع".

واختتمت: "نفذ سلاح الجو المسير العديد من الضربات الجوية المسددة على تجمعات التحالف في مختلف جبهات الداخل، بالإضافة إلى ضرب العمق السعودي والإماراتي، وذلك ردا على استمرار العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني منذ مارس 2015".