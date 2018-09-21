عودة أكثر من 100 سوري من لبنان خلال الــ24 الساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 100 مواطن سوري عادوا إلى أرض الوطن خلال الـــ 24 الساعة الأخيرة.

موسكو — سبوتنيك. وقال المركز في نشرة إخبارية له بهذا الخصوص: "خلال الــ 24 الساعة الأخيرة عاد 112 مواطنا سوريا إلى أرض الوطن قادمين من لبنان عن طريق معبر جديدة يابوس (من بينهم 34 امرأة و57 طفلا)". وبالإضافة إلى ذلك فقد عاد 414 نازحا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah عودة أكثر من 130 لاجئا سوريا من لبنان إلى ديارهم خلال يوم

وخلال الــ 24 الساعة الأخيرة قدمت روسيا مساعدات إنسانية عبر إيصال حوالي 100 كغ من الحلويات إلى إحدى مؤسسات الأطفال.

وتواصل وحدات الهندسة العسكرية السورية إزالة الألغام في الأراضي السورية وتم خلال الــ 24 الساعة الأخيرة إبطال مفعول 17 عبوة ناسفة في محافظة حمص.