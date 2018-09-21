الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلى مالي

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بعث الملك سلمان برقية تهنئة للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أيضا برقية تهنئة إلى الرئيس المالي أعرب فيها عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس المالي، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وتحتفل مالي اليوم الجمعة بعيد استقلالها، وكانت أعلنت مالي في العاشر من الشهر الجاري عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سومايلو بوباي مايغا، الذي حظى بثقة الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا.
وتضم الحكومة 32 وزيرا من الأغلبية التي ساندت الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وبعض التكنوقراط، وحصلت النساء على 11 حقيبة وزارية من بينها وزارة الخارجية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)