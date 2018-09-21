الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلى مالي

أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان رسالة إلى رئيس جمهورية مالي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بعث الملك سلمان برقية تهنئة للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



© REUTERS / Saudi Press Agency عمران خان يتحدث عن الملك سلمان ويصفه بهذه الكلمات

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس المالي، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أيضا برقية تهنئة إلى الرئيس المالي أعرب فيها عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس المالي، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وتحتفل مالي اليوم الجمعة بعيد استقلالها، وكانت أعلنت مالي في العاشر من الشهر الجاري عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سومايلو بوباي مايغا، الذي حظى بثقة الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا.

وتضم الحكومة 32 وزيرا من الأغلبية التي ساندت الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وبعض التكنوقراط، وحصلت النساء على 11 حقيبة وزارية من بينها وزارة الخارجية.