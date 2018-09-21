انفجار أسفل إحدى السيارات في المنصورة شمالي مصر

وقع انفجار أسفل سيارة في مدينة المنصورة شمالي مصر، ما تسبب في حدوث تلفيات بالمحلات المجاورة دون وقوع إصابات.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الجمعة: "وقع انفجار أسفل سيارة بشارع الفلكي متفرع من ميدان فريد المصري بمنطقة توريل بمدينة المنصورة، أمام أحد معارض السيارات، اليوم، مما تسبب في حدوث تلفيات بها وبزجاج بعض المحلات المجاورة".

© Sputnik . Andrei Stenin مقتل 3 ضباط وجندي مصري في انفجار عبوة ناسفة في مصر

أضافت: "انتقلت الأجهزة الأمنية، ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لمكان البلاغ وجرى فرض كردون أمني حول المنطقة".

وأكد أن "ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطني، بدأوا في تفريغ الكاميرات المتواجدة بالشارع والمنطقة المحيطة المؤدية للشارع لمعرفة سبب الانفجار".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "لم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أي عبوات ناسفة أخرى".