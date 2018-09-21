العراق يعتقل إرهابيين اثنين حاولا عبور الحدود من سوريا

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابيين اثنين، في أثناء محاولتهما عبور الحدود من سوريا.

وذكر مركز الإعلام الأمني، بحسب ما نقلت قناة "السومرية نيوز"، أنه تم إلقاء القبض على إرهابيين كانا يحاولان عبور الحدود العراقية قادمين من الأراضي السورية.

© AP Photo / Ali Abdul Hassan الصحة العراقية: ثلاثة جرحى في انفجار وسط كركوك شمالي العراق

وقال الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول: "بناء على معلومات دقيقة تمكنت قوة ضمن قيادة عمليات نينوى من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين قاما بعبور الحدود العراقية قادمين من الأراضي السورية".

وأضاف رسول، أنهما "اعترفا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهما إلى عصابات داعش الإرهابية فيما يسمى ولاية نينوى"، موضحا أنه "اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية أصوليا".

وتابع: "كما تمكنت قوة أخرى، وخلال تفتيش منطقة الشورة، من العثور على قذائف وعبوات ناسفة مطمورة تحت التراب داخل نفق وصواريخ مقاومة للطائرات"، لافتا إلى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".