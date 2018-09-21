العراق يعتقل إرهابيين اثنين حاولا عبور الحدود من سوريا

وذكر مركز الإعلام الأمني، بحسب ما نقلت قناة "السومرية نيوز"، أنه تم إلقاء القبض على إرهابيين كانا يحاولان عبور الحدود العراقية قادمين من الأراضي السورية.
وأضاف رسول، أنهما "اعترفا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهما إلى عصابات داعش الإرهابية فيما يسمى ولاية نينوى"، موضحا أنه "اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية أصوليا".
وتابع: "كما تمكنت قوة أخرى، وخلال تفتيش منطقة الشورة، من العثور على قذائف وعبوات ناسفة مطمورة تحت التراب داخل نفق وصواريخ مقاومة للطائرات"، لافتا إلى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)