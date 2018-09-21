تعرف على المنتجات الإسرائيلية والغربية التي كانت بحوزة الإرهابيين في سوريا

عثرت الجهات السورية المختصة على مشفى بتجهيزات كاملة وكميات كبيرة من الأدوية غربية المصدر وإسرائيلية المنشأ من مخلفات الإرهابيين في قرية بريقة في ريف مدينة القنيطرة.

وجاء ذلك خلال قيام الجهات المختصة باستكمال عمليات تمشيط قرى وبلدات ريف القنيطرة الجنوبي.

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إلى أن عناصر الهندسة في الجهات المختصة تتابع عمليات تمشيط وتأمين القرى التي تم تحريرها من الإرهاب لرفع مخلفات الإرهابيين من مواد متفجرة وألغام وغيرها وعثروا خلال إتمام أعمالهم على مشفى للإرهابيين وعائلاتهم في قرية بريقة بريف المحافظة الجنوبي فيه أجهزة ومعدات طبية أجنبية حديثة ومواد طبية وأدوية إسرائيلية وأمريكية وفرنسية المنشأ.

ولفت مراسل "سانا" إلى أن من بين التجهيزات الطبية أدوات جراحية جديدة وحديثة وأجهزة تصوير طبية مختلفة وقسما جراحيا حديثا في حين شملت الأدوية في صيدلية المشفى كمية كبيرة من المضادات الحيوية واللقاحات والمسكنات وغيرها.

كما تم تجهيز المستشفى بالتدفئة المركزية وبغرفة تحتوي أسرة حديثة إضافة إلى وجود سيارة إسعاف بريطانية حديثة وعدد من السيارات التي كان يستخدمها الإرهابيون في التنقل ونقل مصابيهم.

واستكمالا لعمليات كشف الدعم الإسرائيلي للمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا، عثرت الجهات المختصة في الخامس من أيلول/ سبتمبر الجاري، خلال عمليات تمشيط قريتي الرفيد والبريقة على صواريخ تاو أمريكية وقنابل إسرائيلية الصنع وراجمات صواريخ ومناظير ليلية وذخيرة متنوعة وقواذف آر بي جي وهاون ومواد طبية وأدوية من مخلفات الإرهابيين وتجهيزات لإرهابيي منظمة "الخوذ البيضاء" من بينها سوائل تشبه في قوامها الدم ومواد تجميلية ومجسمات مصنوعة من البلاستيك تمثل أعضاء الجسم لاستخدامها لفبركة الأخبار الكاذبة.