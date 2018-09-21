رسميا... السعودية تكشف حقيقة منع مواطنيها من السفر إلى 18 دولة

وتمنع السعودية المواطنين من السفر رسميا إلى 8 دول، حيث كانت المديرية العامة للجوازات في المملكة قد أوضحت — في وقت سابق — أن الدول التي لا يسمح للمواطنين بالسفر إليها، هي سبع دول فقط، هي: "إيران، العراق، اليمن، سورية، قطر، إسرائيل، وتايلاند بالإضافة إلى كندا".

ووفقا للأنظمة المتبعة، فإن المخالف لقرار حظر السفر إلى بعض الدول، يعاقب بالحرمان من السفر مدة تصل إلى ثلاثة أعوام، فضلا عن غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وأشارت صحيفة عكاظ قبل أيام، إلى أن "قائمة التحذير الجديدة تضمنت 10 دول هي: "مدغشقر، جنوب أفريقيا، موريشيوس، سيشيل، تنزانيا، ولايرونيون، موزنبيق، كينيا، إثيوبيا، جزر القمر"، وذلك على خلفية تحذيرات تتعلق بتفشي مرض الطاعون فيها.

وهو ما نفته وزارة الصحة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قالت: " لا توجد تحذيرات صحية من السفر إلى موريشوس حتى الآن وتتابع الصحة الوضع الوبائي العالمي بشكل مستمر، ولا يوجد تحذيرات صحية من السفر إلى أي دولة أخرى في الوقت الحاضر".