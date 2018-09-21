مقتل جندي يمني بهجوم لـ"القاعدة" في أبين

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" بأن عنصرين من تنظيم "القاعدة" على متن دراجة نارية هاجما نقطة جبل عكد التابعة لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات غرب مديرية لودر.
وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين انتشارا لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، ما دفع قوات الحزام الأمني إلى تنفيذ حملات وعمليات مداهمة لأوكار التنظيم وعناصره.
ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري عربي تقوده، منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاءجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.
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