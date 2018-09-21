"أنصار الله" تحبط زحفا للجيش شمال صعدة

دارت معارك، اليوم الجمعة، بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.