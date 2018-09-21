"أنصار الله" تحبط زحفا للجيش شمال صعدة

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، "بأن قوات الرئيس هادي نفذت زحفاً بغطاء جوي من التحالف، باتجاه مواقع لمسلحي أنصار الله، قبالة منطقة مندبة، في مديرية باقم شمال صعدة".
وعلى صعيد آخر، أشار المصدر إلى "مقتل ثلاث نساء، وإصابة أخرى بقصف مدفعي نفذه الجيش السعودي على منطقة مران، في مديرية حيدان جنوب غربي صعدة".
ولفت إلى "شن طيران التحالف ثلاث غارات على منطقة الجعملة، في مديرية مجز شمال غربي صعدة".
ويخوض الجيش اليمني بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
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