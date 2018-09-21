السفير السعودي لدى روسيا: ضباطنا يتلقون تدريبات عسكرية في الكليات الحربية الروسية

أكد السفير السعودي لدى روسيا، رائد بن خالد قرملي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة في مبنى وكالة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا" في موسكو، أن العلاقات الروسية - السعودية بلغت أفضل مراحلها على الإطلاق.

© Sputnik . بوغدانوف يلتقي السفير السعودي في موسكو

وقال قرملي: حققت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا نقلة نوعية، ونتيجة لذلك وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 100% في عام 2017، وفي الأشهر الأربع الأولى من هذا العام عاد وارتفع 76 % عن العام السابق."

وحول التعاون العسكري بين موسكو والرياض كشف قرملي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" عن توقيع عدة اتفاقيات عسكرية مشيرا إلى أن التفاوض جار على قدم وساق فيما يخص صفقة المنظومات الدفاعية، وقال: "تم توقيع أربع اتفاقيات عسكرية، ثلاث منها دخلت حيز التنفيذ والأخيرة جاري التفاوض حولها قيما يتعلق بمسائل تقنية في منظومة إس-400."

وتابع قائلا: "فيما يتعلق بالتدريبات العسكرية المشتركة بين الطرفين فإنه تم قطع شوط كبير وأصبحنا نرسل ضباطنا لكي يتلقوا تعليما عسكريا في كليات روسيا وسنستمر في تعاوننا مع أصدقائنا الروس لاكتساب المهارات في مختلف المجالات سواء العسكرية أو التقنية أو حتى في مجال الدفاع المدني".

ومن جانب آخر أكد السفير أن التعاون مستمر في مجال مكافحة الإرهاب حيث يجري تبادل المعلومات بانتظام بين الأجهزة المختصة بين البلدين.

وحول سوريا أشار السفير إلى أن السعودية وروسيا متفقتان على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ومتفقتان على أهمية ومرجعية القرارات الشرعية والدولية وعلى ضرورة تسريع تشكيل اللجنة الدستورية برعاية المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.