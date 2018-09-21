بعد دعوة الحوثي العاجلة... تعليق رسمي من الإمارات

قال قرقاش في تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر":

في كلمته على قناة (المسيرة)، ردد عبد الملك الحوثي، الخطاب الطائفي المعتاد بحذافيره، من متاجرة بالقضية الفلسطينية، إلى هجومه على أمريكا، والحقيقة أن الموضوع أبسط، فأزمة اليمن هو المسؤول الأول عنها، بمشروعه الطائفي، واغتصابه للسلطة، وانقلابه على الدولة.

في كلمته على قناة المسيرة ردد عبدالملك الحوثي الخطاب الطائفي المعتاد بحذافيره من متاجرة بالقضية الفلسطينية إلى هجومه على أمريكا والحقيقة أن الموضوع أبسط فأزمة اليمن هو المسؤول الأول عنها بمشروعه الطائفي وإغتصابه للسلطة وإنقلابه على الدولة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك بدر الدين الحوثي، قد دعا عبر قناة "المسيرة"، أمس الخميس، "أحرار الشعب اليمني إلى النفير، والتحرك الجاد والواسع للجبهات في الساحل الغربي والحدود".

وأوضح في سياق كلمته أن "مشكلة تحالف العدوان مع اليمنيين هي تمسك الشعب بالحرية والكرامة" مشيرا إلى أن "الشعب اليمني معني اليوم ببذل كل جهد على كل صعيد حتى يتحقق النصر".

وجدد الحوثي تأكيده أن "الشعب اليمني ثابت وصامد في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وتمسكه بمواقفه المبدئية تجاه القضايا الكبرى، وعلى رأسها فلسطين، وحق الشعب اليمني في الحرية".

كما أكد الحوثي "وقوف الشعب اليمني إلى جانب المقاومة، وأحرار الأمة في مناهضة الهيمنة الأمريكية، والتصدي للعدو الإسرائيلي، والتضامن مع الشعب البحريني".