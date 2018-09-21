"أنصار الله" تنصب كمينا لآلية للجيش السعودي في جبل قيس بجيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، تنفيذ كمين استهدف عسكريين سعوديين في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

© REUTERS / Naif Rahma إحباط تهريب بطاريات صواريخ حرارية وطائرات مسيرة إلى "أنصار الله"

القاهرة — سبوتنيك . قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم " أنصار الله " إن "مقاتلي الجماعة نصبوا كمينا بعبوة ناسفة لآلية للجيش السعودي في جبل قيس بجيزان، أسفر عن مقتل وإصابة من عليها".

وأضافت بأن مدفعية "أنصار الله" قصفت مركز محولة التابع للجيش السعودي في جيزان.

وفي قطاع عسير، أشارت "المسيرة" إلى استهداف مسلحي "أنصار الله" بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في معسكر ورقابة الزج وقعمة الشيخ.

على صعيد آخر، أعلنت وكالة الأنباء السعودية اليوم، مقتل ثلاثة جنود سعوديين خلال مواجهات حدودية مع مسلحي جماعة "أنصار الله" في قطاع جيزان، وهم: العريف علي بن محمد حنيشي، الجندي أول علي بن محمد حسين حمدي، الجندي عبد الرحمن بن علي شبيلي.

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.