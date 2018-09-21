تصريح خطير عما يحدث لحكومة هادي في الإمارات... والجفري يلمح إلى "رئاسة اليمن"

صرح عبد الرحمن الجفري، رئيس حزب "رابطة أبناء الجنوب العربي"، أنه لا يمانع أن "يكون رئيسا لليمن خلال الفترة المقبلة".

تابع الجفري، أنه إذا كان في ذلك حقنا لدماء اليمنيين فلا مانع لديه من رئاسة اليمن، حسب صحيفة "عدن الغد".

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وأشار الجفري إلى أن هذا الأمر "لا يعني تنازله عن مطلب إقامة دولة مستقلة جنوبا".

وأوضح الجفري أن "الجنوبيين يسعون لإقامة دولة مستقلة متجاورة ومتحابة مع أخوتهم في شمال اليمن".

وأكد رئيس حزب "رابطة أبناء الجنوب العربي" أنه غير ممنوع من العودة إلى عدن لكنه اعتبر أن عدم العودة لـ"ظروف خاصة".

واتهم الجفري الحكومة الشرعية "بالفساد" مؤكدا أن "الدولة في اليمن أساسا فاسدة لكن جاءت الحكومة الشرعية لتضيف فسادا آخر".

وحذر الجفري من بيع مصافي عدن كـ"خردة".

وحول موقفهم من المجلس الانتقالي قال الجفري إن "الرابطة تدعم الانتقالي رغم وجود بعض الأخطاء التي يتم توجيه النصح فيها سرا لا علانية".

والجفري هو سياسى يمنى، ينتمى إلى الجنوب، وشارك في جمهورية اليمن الديمقراطية كنائب لرئيس مجلس الرئاسة، وغادر اليمن في 1994 وعاد إليها عام 2006، وابنه الداعية المعروف الحبيب على الجفري.

وتزامن حديث الجفري، رئيس حزب "رابطة أبناء الجنوب العربي"، مع تغريدة لمستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، يقول فيها إن الإمارات تمنع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقال الرحبي، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن الإمارات تمنع عودة الحكومة اليمنية، لممارسة عملها في العاصمة المؤقتة عدن.

ما تزال دولة الإمارات تمنع عودة الحكومة اليمنية لممارسة عملها في العاصمة المؤقتة عدن، وما تزال دولة الإمارات تدعم مليشيات مسلحة خارج إطار الدولة في عدن وبعض المحافظات المحررة متى تتوقف دولة الإمارات عن العبث باليمن فهي لم تأتي للعبث إنما لمساعدة الشرعية في استعادة الدولة — مختار الرحبي (@alrahbi5) September 20, 2018

​وأضاف السكرتير السابق للرئاسة اليمنية، أن "الإمارات ما تزال تدعم ميليشيات مسلحة، خارج إطار الدولة في عدن وبعض المحافظات المحررة".

وتساءل: متى تتوقف دولة الإمارات عن العبث باليمن؟ أبوظبي لم تأت للعبث وإنما لمساعدة الشرعية من أجل استعادة الدولة".