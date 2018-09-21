الدفاع المدني السعودي يعلن عن سقوط مقذوفات عسكرية على منزل في محافظة العارضة

أعلن الدفاع المدني السعودي في مدينة جازان عن سقوط مقذوفات عسكرية مصدرها "أنصار الله" على منزل في محافظة العارضة.

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم الجمعة 21 أيلول/ سبتمبر بلاغا عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، سقطت تلك المقذوفات على منزل سكني بمحافظة العارضة مما نتج عنها تعرض المنزل لأضرار مختلفة.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وختم قائلا: والله ولي التوفيق.

يتبع…